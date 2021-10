Storia a lieto fine a Nichelino, i carabinieri salvano 53enne che voleva togliersi la vita

Storia a lieto fine a Nichelino, dove i carabinieri guidati dal tenente Maurizio Piccione hanno evitato una tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 6 luglio.

Un uomo di 53 anni era ad un passo dal togliersi la vita, sul ponte del Sangone in viale Torino. I militari dell'Aarma, avvertiti da una telefonata al 112 di un automobilista che stava passando in quel momento, sono arrivati giusti in tempo, mentre l’uomo era sul ciglio, pronto a buttarsi nel vuoto.

I carabinieri lo hanno tratto in salvo e poi lo hanno consegnato ai sanitati del 118, che lo hanno condotto all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per essere visitato. Pare che alla base del tentato gesto ci fossero problemi familiari ed economici.