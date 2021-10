Sono 1.377 i turisti piemontesi che, dal 1° luglio a oggi, hanno prenotato la seconda dose della vaccinazione anti-Covid in Liguria.

In Asl 1 imperiese sono 469 le prenotazioni ricevute mentre in Asl 2 savonese 756, a Genova 39 in Asl 3 e 76 in Asl 4 infine, in Asl 5 spezzina 37.

I liguri invece, che hanno prenotato la seconda dose di vaccino in Piemonte sono, dal 1° luglio ad oggi, 257.