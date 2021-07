L'odissea di Lara, la ragazza che sognava di diventare bibliotecaria scartata perché diversamente abile

"Candidatasi perciò al progetto Biblioteche insieme a tutti gli altri e senza alcuna facilitazione, Lara è stata scartata senza nemmeno una seria valutazione della preparazione, che aveva. Dove e come si è interrotto il percorso di integrazione, formazione e piena cittadinanza di Lara? Perché i progetti torinesi del servizio civile nazionale non prevedono alcun percorso di arricchimento per le persone con disabilità?", si domanda Grimaldi. "Per non parlare del tema enorme dell'accesso al lavoro, che affligge le giovani generazioni e a maggior ragione i ragazzi e le ragazze più vulnerabili. Che ne è stato per esempio delle assunzioni per le categorie protette nei bandi del Comune di Torino per il personale delle biblioteche? Vogliamo risposte da tutte le istituzioni competenti".