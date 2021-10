Raccolta fondi per sostenere il Taller Lisangà in El Salvador

L’associazione Lisangà culture in movimento ODV ha attivato una raccolta fondi mirata a sostenere il Taller Lisangà. Le ex operaie della maquila Florenzi in El Salvador stanno gestendo il Taller Lisangà, il laboratorio artigianale di sartoria nato grazie alla collaborazione fra Lisangà Culture in Movimento e Red Obreras Campesinas Feministas. Con i fondi raccolti verrà garantito il proseguimento dell’attività. Per pagare i primi sei mesi di affitto del locale, da luglio a dicembre, le ex operaie hanno bisogno di un contributo di 150 euro mensili.

L’Associazione di volontariato Lisangà culture in movimento OdV, con sede a Giaveno, nella provincia di Torino, dal 2005 sostiene la comunità rurale di San Francisco Echeverría, frazione di Tejutepeque, nella provincia di Cabañas, in El Salvador, garantendo lo stipendio mensile della bibliotecaria e la borsa di studio per una seconda persona che la affianchi, per il funzionamento della Biblioteca, indispensabile in un villaggio in cui la maggioranza delle famiglie non ha la possibilità di comprare i libri, nemmeno quelli scolastici. Dal 2020 sostiene e collabora anche con l’Associazione Red Obreras Campesinas Feministas.

La Red Obreras Campesinas Feministas è un’associazione non-profit di operaie e contadine femministe nata in El Salvador durante la quarantena dalla necessità di rendere visibili le violazioni dei diritti dei lavoratori delle maquilas. Vi aderiscono alcune ex operaie della fabbrica Florenzi, Ni una Menos El Salvador, NUMES, il sindacato SSINT, Sindicato Salvadoreño de Industrias Textiles y Similares, che opera nel campo di alcune maquilas alla periferia di San Salvador, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, e l’associazione italiana Lisangà culture in movimento Odv, che ne è referente in Italia.



IBAN: IT51Z36 0810513824 6746 8468 43 (intestato a Maria Teresa Messidoro)

PayPal: lisanga.salvador@gmail.com Lisangà culture in movimento Odv

Per altre informazioni contatta lisanga.salvador@gmail.com