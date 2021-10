Nessun rispetto, nemmeno per i morti: fermato ladro di rame dopo un colpo da 200 chili al cimitero di Bussoleno [VIDEO]

Un ladro di rame è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri a Bussoleno, in Val di Susa, in via Monginevro, vicino al cimitero. Una coincidenza non casuale, visto che i militari hanno sorpreso il 30enne, con precedenti penali, in possesso del cosiddetto "oro rosso" dopo una scorribanda all'interno del camposanto.

L’auto dell’uomo è stata fermata intorno alle 5 di durante un controllo stradale e a bordo sono stati trovati oltre 200 chili di rame, distribuiti nel bagagliaio e sui sedili posteriori. L'uomo ha ammesso di aver rubato il rame dalle tombe del cimitero cittadino.