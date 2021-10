Una sorpresa per Strehler: per celebrare i cent'anni dalla nascita arriva anche Giulia Lazzarini

Dopo il grande successo al Festival dei due mondi di Spoleto , presenza a sorpresa di Giulia Lazzarini per Strehler 100. Parole e musiche per Giorgio Strehler domani alle 21 al Cortile di Palazzo Arsenale per il Regio Opera Festival.

Una grande attrice che ha partecipato a spettacoli storici per il teatro italiano: Ariel ne “La tempesta” di Shakespeare o La Sgricia ne “I giganti della montagna” di Pirandello. Attrice prediletta da Strehler, regista per il quale Giulia Lazzarini è sempre stata un riferimento importante e con la quale ha sempre lavorato, dal primo “Arlecchino servitore di due padroni” allo spettacolo interamente costruito insieme a lei, quella lezione di Louis Jouvet ad una giovane attrice che deve interpretare uno dei ruoli femminili più importanti nel “Don Giovanni” di Molière. In Elvira, o la passione teatrale, Strehler trasforma tutto ciò in uno spettacolo entrando lui stesso in scena con accanto questa grande interprete nei panni della inesperta allieva del grande maestro.