Da domani Torino dice addio al 18: arriva la linea bus 8 dagli ospedali a San Mauro

Da domani cambiamenti nella rete di trasporti di GTT per Torino

Nonostante le proteste delle scorse settimane dei residenti di Mirafiori Sud e Lingotto, Gtt tira dritto sulla revisione dei tracciati, dopo l'apertura delle nuove stazioni metro di Italia 61 e Bengasi.

Dal 12 luglio il 18 sostituito dalla nuova linea 8 e dal 63/

Da domani l’attuale 18 sarà sostituita dalla nuova linea 8 e dalla 63/, in un percorso che collegherà direttamente la zona ospedali con San Mauro, transitando su via Bologna-corso Regina Margherita-via Madama Cristina. Un asse di spostamento particolarmente importante, sul quale si utilizzeranno bus da 18 metri e a basso impatto ambientale (nuovi Mercedes Conecto), individuato anche per la realizzazione della futura Busvia elettrica.

Il 57 passerà ogni 6 minuti, il 63/ ogni 10 minuti

Sempre da lunedì nella zona nord i passeggeri della linea 8 potranno beneficiare di frequenze di passaggio con intervalli ridotti dagli attuali 12 (della linea 57 che serve la zona) ai futuri 6 minuti. Da Mirafiori la linea 63/, che affiancherà l’attuale 63 e non subirà modifiche, estenderà il percorso sino a piazza Carducci, con interscambio presso la stazione ferroviaria Lingotto e con la metro a Italia 61. Con la linea 63/ le frequenze di passaggio miglioreranno in maniera considerevole, passando dagli attuali 20 minuti a 10 minuti.

Nuovi percorsi per le linee 35, 27 e 57

La linea 35 modificherà il percorso da Nichelino, piazza Bengasi, via Onorato Vigliani sino a via Artom, assorbendo il percorso della linea 1. Quest’ultima verrà sostituita dalla 35, dove sono previste frequenti passaggi con intervalli ridotti dagli attuali 15 minuti ai futuri 10 minuti. Grazie all’interscambio con la metro miglioreranno anche i tempi di viaggio da via Artom al centro. Le linee 27 e 57, entrambe con interscambio a Porta Susa, si supporteranno a vicenda su di un percorso parallelo, assicurando insieme maggiore frequenza nei passaggi. Inoltre con la nuova linea 27 si avrà un nuovo collegamento diretto con la linea 1 di Metropolitana.