Peggiorano le condizioni meteo, atteso il ritorno dei temporali su Torino e provincia

Cielo in progressivo annuvolamento, specie vicino ai rilievi . Da domani mattina cielo nuvoloso o coperto per nubi cumuliformi con piovaschi sempre più organizzati ed intensi , localmente di forte intensità con grandine e colpi di vento in presenza delle celle temporalesche. Temporali ancora mercoledì pomeriggio poi previsto un miglioramento.

Termometro in discesa brusca da domani, con minime termometriche primaverili in pianura. Minime in pianura intorno 14- 18°C e massime 23 - 31°C. In pianura venti deboli o moderati da Ovest in rotazione a Nord ed in rinforzo domani.