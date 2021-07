Grugliasco, nuova bellezza per il parco che ospita anche il memoriale per le vittime dell'Heysel

Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’area verde compresa tra via Galimberti e via Montanaro, a Grugliasco , nella prima parte dedicata alle Vittime dell’Heysel . I lavori nascono da un progetto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di condividere e costruire insieme ai residenti della zona per poter garantire la massima fruibilità e accessibilità in base alle esigenze della comunità locale.

Sono state, infatti, previste due aree gioco bimbi, la prima dedicata alla fascia d’età 2-5 anni con altalena a due posti, la torre, il tunnel, il labirinto e una struttura per arrampicarsi; la seconda ai bambini tre i 5 e i 12 anni con la piramide arrampicabile, una composizione gioco di equilibrio e una struttura gioco arrampicata e scivolo. Ma non solo: sono stati rifatti tutti i camminamenti pedonali, installate attrezzature fitness nell'area dedicata allo sport, installate 5 fontanelle ed elementi di arredo urbano (panchine, gazebo e tavoli).

E ancora, le sedute esistenti in cemento in una parte del parco sono state ritinteggiate e risistemate per poter essere riutilizzate; sono state localizzate tre aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e realizzate le piattaforme di installazione; è stata realizzata un’area di incontro e aggregazione simile a un piccolo teatro con una seduta fissa per gli spettatori; in prossimità di via Montanaro è stato previsto un ulteriore spazio per la socialità, per sostare in compagnia mentre, a metà del giardino, è stata realizzata un'area dedicata ai cani; sono stati messi a dimora 15 nuovi alberi, che in parte hanno sostituito i 7 di cui si è reso necessario l’abbattimento.