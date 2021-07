Concetta Pintacuda di Torino è tra i vincitori della ventesima edizione del premio Racconti nella Rete

C'è anche Concetta Pintacuda di Torino tra i vincitori della ventesima edizione del Premio letterario Racconti nella Rete con il racconto "Il falò dei vocabolari".

Concetta è nata nel luglio del 1974 a Siracusa. Laureatasi a Palermo in Architettura si è trasferita a Torino nel 2006 per specializzarsi al Politecnico in Valorizzazione dei Beni Culturali. L’interesse per i luoghi, gli spazi e gli individui che li abitano si riflette in ogni sua scelta e nella scrittura da sempre la sua passione. Ama leggere il genere narrativo e la Fotografia dell’Architettura che sperimenta nei suoi viaggi.