Moncalieri, all'anfiteatro delle Vallere rassegna della canzone italiana di artisti piemontesi

Domani, sabato 17 luglio, alle ore 21 presso l’anfiteatro delle Vallere in corso Trieste 98 a Moncalieri, prende il via la quarta edizione di MoncalierinCanta – Percorsi d’autore.

Una rassegna musicale dedicata alla canzone d’autore italiana di artisti piemontesi, realizzata dall’Associazione culturale Magica Torino con il patrocinio della Città e dell’Assessorato alla Cultura di Moncalieri, e con la direzione artistica del cantautore e conduttore radiofonico Luigi Antinucci.

“La promozione e la valorizzazione di un territorio, di una società e della sua cultura non possono prescindere da quegli elementi caratteristici e identitari che la musica amplifica. La musica è lo specchio del mondo e del nostro tempo: in una società sempre più globalizzata, essa si “contamina” con le mille culture e tradizioni, per reinventarsi e farci stupire. L’azione che Magica Torino esemplarmente fa attraverso la Rassegna MoncalierinCanta verte sulla “Canzone d’autore piemontese” e merita un grande plauso soprattutto per la valorizzazione del patrimonio musicale locale più recente, senza diventare mai folklore", afferma l’assessore Laura Pompeo.

“Moncalieri InCanta, nata nella nostra Città, si pone come strumento per tornare a un linguaggio più nostro, interiore, per riscoprire le tradizioni, come occasione di crescita culturale, personale e socia- le, in una dimensione che oggi definiremmo “glocal”.Un particolare ringraziamento all’organizzatore, il Maestro Luigi Antinucci, musicista, compositore, cantautore e direttore artistico della rassegna e a tutto il suo team per l’importante operazione culturale che stanno conducendo”.

Sul palco: Lastanzadigreta, targa Tenco 2017 per la migliore opera prima Rob, batterista rock torinese e la sua opera prima cantautorale Luigi Antinucci con l’anteprima di Piazza Solferino. Con la partecipazione di Gianluca Fuiano alle percussioni Raffaella Antinucci, cantante e attrice, ed Enrica Ceva, attore comico piemontese.