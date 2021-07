Nasce il Distretto Reale di Stupinigi, per difendere e diffondere prodotti locali di qualità

Potranno ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le attività commerciali, i servizi di ristorazione e di ricettività turistica, nonché gli enti e le associazioni che si occupano della produzione e commercializzazione dei prodotti nell'ambito dei Comuni firmatari del Protocollo di Stupinigi. L'istituzione della De.Co. - “Distretto Reale di Stupinigi", è stata infatti approvata dai Comuni del Protocollo d'Intesa per la valorizzazione di Stupinigi: Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo .

Nel dettaglio, l'iscrizione potrà essere concessa per le seguenti tipologie di attività: esercizi commerciali di prossimità; ristoratori; strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (alberghi, motels, alberghi diffusi, B&B in forma imprenditoriale); strutture ricettive extralberghiere (B&B in forma non imprenditoriale, alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica); strutture ricettive all’aperto (campeggi); agriturismi; fattorie didattiche; attività didattiche; operatori turistici e di servizi per il turismo (a titolo esemplificativo, servizi di guida turistica, naturalistica e cicloturistica, noleggio di biciclette, ippoturismo).

In generale vi rientrano le forme di turismo sostenibile, ossia capaci di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti. I prodotti turistici sostenibili sono quelli che agiscono in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali, favorendo uno sviluppo economico durevole e contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti.