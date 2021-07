Il Piemonte rafforza i controlli agli aeroporti per non 'importare' nuovi casi di Covid

Nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito questo pomeriggio presso la Prefettura di Torino, con la partecipazione anche della Prefettura di Cuneo e dei rappresentanti degli aereoportoli di Caselle e Levaldigi, si è deciso di potenziare i controlli sui passeggeri dei voli di area Schengen per evitare di importare nuovi casi di Covid, oltre che sta dilagando in tutta Europa la variante Delta.

A differenza che per i voli extra Ue, in questo caso la normativa nazionale prevede controlli non su tutti i voli, ma solo a campione. In particolare ci si concentrerà sui Paesi nei quali il contagio in questo momento sta crescendo in maniera più consistente.

In settimana ci saranno degli incontri operativi per definire quali voli controllare, gli orari di arrivo e le risorse umane necessarie. Bisogna naturalmente evitare che il momento di verifica si traduca in un assembramento nelle aree aeroportuali di arrivo.