Problemi tecnici alla metro tra Porta Nuova e piazza Bengasi, gli interventi proseguiranno tutta la notte

Dopo i problemi che si sono registrati questa mattina alla metro, nella tratta tra Porta Nuova e la nuova fermata di piazza Bengasi, Gtt ha informato in serata che sono stati coinvolti il fornitore l’installatore del sistema di guida automatica (Transfima), che sono intervenuti sin dalla giornata di domenica assieme ai tecnici Gtt e Infra.To.

Gli interventi sul sistema sono tuttora in corso e proseguiranno tutta la notte. Si sta testando l’intero sistema per verificare l’eventuale interferenza con i lavori eseguiti per l’estensione della metro sino a piazza Bengasi. È emerso che potrebbe trattarsi di un problema relativo alla trasmissione delle informazioni necessarie per l’esercizio tra treno e sistema di controllo automatico.

Per quanto riguarda l’esercizio della metropolitana nella tratta interessata (Porta Nuova –Bengasi) continua la gestione sostitutiva con bus da parte di Gtt, attraverso circa 15 bus snodati con un intervallo di passaggio nelle ore di punta di circa 5 minuti.