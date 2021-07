Pari opportunità, Appendino: “Le quote rosa sono uno strumento necessario”

“Nel contesto attuale le quote rosa sono uno strumento necessario e utile. Ci sono azioni concrete che un sindaco può portare avanti, ad esempio per quanto riguarda le nomine, nel 2021 abbiamo seguito la proporzione di 10 donne e 7 uomini”. Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino, che nel pomeriggio ha partecipato a un incontro organizzato da “Torino Città per le donne”. Sul palco insieme all’assessore Marco Giusta e all’ex assessora regionale alla Cultura Antonella Parigi, la sindaca ha spiegato che “siamo in un deficit di meritocrazia dovuto al genere, quindi è giusto premere sull’acceleratore per bilanciare la situazione”.

Appendino si è quindi soffermata sul linguaggio di genere. “In questi cinque anni sono stata fortemente attaccata sul linguaggio di genere, ma non è uno sfizio, credo che il linguaggio faccia la differenza. Bisogna continuare a battere questa strada altrimenti si creano stereotipi, soprattutto nei più piccoli”.

Prima di andare via Appendino ha commentato il voto di domani, quando circa 1.500 iscritti al Movimento 5 Stelle di Torino (da più di sei mesi) dovranno esprimere la propria preferenza per il candidato sindaco: “Non posso dire per chi voterò domani, ma sono molto contenta che ci siano un candidato e una candidata”.