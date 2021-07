Eutanasia legale, anche il sindaco di Moncalieri firma per il referendum

La scorsa settimana era stata la sindaca di Torino Chiara Appendino a sottoscrivere il referendum pro eutanasia legale lanciato in questi giorni dai Radicali. Oggi è stata la volta del primo cittadino di Moncalieri, Paolo Montagna.

“Io non so se lo farei, ma vorrei essere libero di decidere. E vorrei che lo fossimo tutti”, queste le parole con cui ha motivato la sua scelta. "Questa mattina ho firmato per il referendum sull’Eutanasia Legale. Perché vorrei uno Stato che si ferma "sulla porta", lasciando ad ognuno e a tutti la libertà di scegliere", ha aggiunto Montagna.