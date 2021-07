Obbligo vaccinale per i docenti? Grimaldi (LUV): "Nessun paternalismo"

" Solo due giorni fa abbiamo detto che le basse percentuali di copertura vaccinale fra i docenti dovrebbero spingerci a vaccinare tutti coloro che hanno aderito alla campagna entro i primi di settembre, ma anche a valutare che i docenti determinati a non vaccinarsi possano restare a casa. Oggi il Sottosegretario alla Salute Costa invita a considerare l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per la categoria, in caso di mancata preadesione entro il 20 agosto. Non è un atteggiamento paternalistico, ma di tutela verso gli studenti e le studentesse che hanno vissuto un anno doloroso e hanno diritto alla ripresa scolastica in presenza nella piena sicurezza " dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi , commentando le parole del Sottosegretario contenute in una nota.

"Abbiamo vaccinato tra i primi i docenti proprio perché maggiormente esposti e più fragili dei ragazzi, ma i docenti sono anche potenziali diffusori, perché cambiando più classi possono accelerare processi di moltiplicazione e focolai. C'è una responsabilità sociale verso gli alunni, le famiglie e i più fragili che deve essere sottolineata” - prosegue Grimaldi. - “Non solo: vaccinare con priorità i docenti ha significato ritardare il vaccino per le fasce deboli. Un conto sarebbe se il numero di non vaccinati (per motivi medici o per scelta) fosse sotto il 5%, ma parliamo di più del 25% di personale senza alcuna copertura che mette in pericolo l'altro 75%, rischiando di vanificare tutti gli sforzi compiuti fino a questo punto. Andrebbe compreso che, se non arriveremo all’immunità di gregge, il virus continuerà a evolvere, mutare e colpire. Dovremmo sentire tutti e tutte questa responsabilità”.