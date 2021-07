Auto in tripla fila, l’allarme dei genitori della scuola King: “Rischio strage, i nostri figli in pericolo"

“ Un’ auto che arrivava da via Rieti ha perso il controllo e si è schiantata contro una centralina elettrica: se fosse accaduto due ore prima, sarebbero morti dei bambini. In corso Francia, davanti alla scuola King, si rischia una strage ”. Basta la testimonianza di Barbara Salerno , genitore che ogni giorno accompagna e va a prendere i propri figli a scuola, per rendere l’idea della paura vissuta ogni giorno da genitori e bambini all’entrata e all’uscita da scuola .

La quotidianità però è un’altra: “ Noi genitori siamo riversati sul marciapiede o in strada, con le macchine che sfrecciano a fianco: le auto sono in doppia fila, a volte tripla ” racconta Marina Manchia . “ Se la scuola non vede la necessità di pedonalizzare, la vediamo noi genitori ” spiega la mamma, alludendo alla contrarietà alla pedonalizzazione del dirigente scolastico.

I genitori, inoltre, chiedono che vengano messi in sicurezza anche gli altri plessi dell’istituto comprensivo e non solo l’ingresso su corso Francia: il plesso di via Chambery, dove il traffico intenso è causa di forte disagio per tutti coloro che devono accedere alla scuola”Agazzi” e quello di via Don Murialdo (oggi in fase di ristrutturazione). Pedonalizzare il controviale di corso Francia tra via Rieti e via Don Murialdo rimane però la priorità: una questione di sicurezza, per la tutela dei bambini e degli stessi genitori.