Moncalieri conta i danni, dopo l'ondata di maltempo: paura per gli alberi caduti

Dopo il nubifragio che si è scatenato ieri pomeriggio sulla città (e sull'intera cintura sud di Torino), Moncalieri conta i danni causati dal maltempo, constatando che il problema maggiore sono stati gli alberi caduti, sia nell’area centrale che lungo l’asse di strada Genova.

Nel momento in cui la pioggia era fortissima a preoccupare erano soprattutto le strade allagate (così come alcune cantine, soprattutto in zona collinare), ma per fortuna quando la precipitazione si è placata l’acqua è velocemente defluita.

Ora si spera in una fase di calma, anche se le previsioni dell'Arpa lasciano intendere che l’allerta gialla potrebbe durare fino alla giornata di domani, giovedì 29 luglio.