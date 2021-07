Il maltempo si abbatte di nuovo su Torino: strade invase dall'acqua a Moncalieri, caduto un grosso albero a Mirafiori (FOTO e VIDEO)

A due settimane di distanza dalla grandinata che aveva causato disagi e grossi danni, rovinando centinaia di auto, soprattutto nella zona sud e nella prima cintura, il maltempo torna ad abbattersi sul torinese.

Le strade sono state letteralmente invase dall'acqua in diverse zone. Particolarmente colpita Moncalieri: sulla Città del Proclama si è scatenato un autentico nubifragio, che ha reso complicata la circolazione in molte vie, compresa la tangenziale. Allagati strade e sottopassi, crollato un albero in viale Rimembranza, sulla carreggiata che costeggia il castello, mentre un altro albero è caduto in via Alba. I Vigili del fuoco sono intervenuti anche a Beinasco per mettere in sicurezza alcuni arbusti pericolanti.

In zona Mirafiori, poi, è addirittura caduto un grosso albero nel giardino Raoul Wallenberg, di via Annie Vivanti. Fortunatamente nessuno era nei paraggi. Disagi anche in via Morandi per via degli allagamenti.

Per fortuna, la forte pioggia ha attenuato di molto la sua intensità, come spesso accade con i temporali estivi: ora si spera solo di non dover fare la conta di nuovi e ingenti danni.