Moncalieri, l'appello del sindaco Montagna: "Il Palavaccini non chiude per ferie, andate tutti a vaccinarvi"

"Sta arrivando agosto che per molti significa poter godere di un momento di pausa e di relax. Non sarà così per la squadra del Palavaccini che continua la sua attività per completare la campagna e offrire a tutta la nostra Comunità l'occasione di una completa ripartenza a settembre", ha sottolineato il sindaco di Moncalieri, che poi ha fatto un applauso ai più giovani: "E’ stato davvero un piacere incontrare anche tanti ragazzi in attesa del vaccino. E’ l’ennesimo segnale di ciò che penso da sempre: i nostri giovani, troppe volte descritti sui media e sui social in maniera sbagliata, sono molto spesso un esempio anche per tanti di noi più grandicelli”.