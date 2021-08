Venaria "alleggerisce" la Tari: maggiori esenzioni per le tariffe di quest'anno

Tari più leggera, a Venaria. Sono state infatti approvate dall’Amministrazione comunale le tariffe per il 2021. Le agevolazioni sono rivolte alle utenze domestiche che versino in condizioni di disagio economico e sociale e alle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti di contenimento del Covid-19 hanno svolto l'attività in modo ridotto con conseguente minor produzione di rifiuti.

"Un piano per venire incontro a famiglie e imprese, che in questo periodo di emergenza sanitaria hanno sofferto la conseguente contrazione economica - commenta il sindaco, Fabio Giulivi -. Abbiamo cercato di raggiungere, con maggiori esenzioni, un più alto numero possibile di utenze. Uno sforzo economico importante per dare una risposta alle famiglie e alle imprese maggiormente in difficoltà".

"In base ai dati in nostro possesso i nuclei che hanno goduto dell'esenzione totale nel 2020 sono stati 244 - aggiunge il vicesindaco e assessore al Bilancio e Tributi, Gianpaolo Cerrini -. Con le nuove regole possono passare a 586. Parliamo quasi di 1800 venariesi che beneficeranno di questa esenzione. Rispettando le condizioni di bilancio, abbiamo cercato di ridurre i disagi economici ai nostri cittadini".

Per entrambe le categorie, le richieste devono essere inoltrate all'Ufficio Tributi entro la data del 30.11.2021. La modulistica è già disponibile sul sito comunale.