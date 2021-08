Chieri, 200mila euro per mettere in sicurezza l'ingresso al polo scolastico Bonafus

Duecentomila euro per interventi di miglioramento della segnaletica e messa in sicurezza della Strada Provinciale SP125 Pecetto-Chieri. Lo annuncia l’assessore alla Viabilità Paolo Rainato: "Chieri aveva partecipato al bando della Città Metropolitana per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale, risultando in un primo momento esclusa dalla graduatoria. Durante un recente sopralluogo con i tecnici della Città Metropolitana sulla SP125, ci è stato comunicato che il nostro progetto è stato riammesso. Grazie al finanziamento di 202mila euro della Città Metropolitana metteremo in sicurezza e miglioreremo l’accesso al polo scolastico del Bonafus, all’interno del quale si trovano l’Istituto Vittone, l’International School, l’Engim Piemonte e le cantine sperimentali del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Torino. In particolare, verranno migliorate le condizioni di immissione dei mezzi provenienti da strada della Moglia, strada del Vibernone e strada dei Tigli, moderando la velocità di percorrenza del tratto di rettilineo, ma soprattutto interverremo sulla fermata del bus e sull’attraversamento della strada per raggiungere l’ingresso del polo scolastico, infatti, è prevista la realizzazione della fermata dotata di banchina rialzata e di pensilina, di un piccolo tratto di marciapiede sul lato opposto all’ingresso del polo scolastico e dell’attraversamento pedonale, e di un sistema di rallentamento della velocità, oltre a pavimentare il tratto maggiormente ammalorato (400 metri circa) compreso tra la fermata del bus e l’ingresso del polo scolastico".