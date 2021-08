Chi è incivile torna a galla: la Polizia municipale recupera bici e monopattini gettati nel Po

Il recupero di biciclette e monopattini è solo una delle attività che, normalmente, viene svolta dal Servizio Fluviale durante il periodo estivo per salvaguardare il decoro e la salute ambientale del fiume. A bordo di gommoni e altre imbarcazioni, gli agenti della Fluviale perlustrano periodicamente il grande fiume alla ricerca di elementi che possono risultare dannosi per l'ambiente e in particolare per la salute del corso d’acqua.