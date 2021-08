Tendoni "a vela" del vecchio Fila: nella notte arrivano anche i Vigili del fuoco

Alla fine al vecchio Filadelfia sono arrivati anche i vigili del fuoco. Dopo le raffiche di vento che fin dal pomeriggio di ieri hanno interessato la zona di Torino Sud, una camionetta dei pompieri ha effettuato un sopralluogo nella notte allo stadio, dove da qualche giorno si sta procedendo all'installazione dei nuovi teloni voluti dalla società del Torino.

Una "modifica" a quanto realizzato fino alla stagione scorsa (quando i teloni erano "riavvolgibili" e dunque temporanei) che ha fin da subito sollevato dubbi e preoccupazioni tra i residenti. Per molti dei quali, peraltro, la fede granata è fuori discussione.

La paura è che col maltempo (e il vento di ieri è solo una delle possibili eventualità) ci possano essere danni e disagi. E proprio il movimento dei teloni, che hanno sbattuto per ore, deve aver convinto qualcuno a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Nei giorni scorsi, in occasione di una riunione tra i residenti, non si escludeva - insieme alle segnalazioni alle forze dell'ordine competenti - di promuovere raccolte firme ed esposti per segnalare la situazione alle autorità.