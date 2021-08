Inizia la guerra alle "vele" del Fila: spuntano i primi lenzuoli, tra Klopp e Oronzo Canà [FOTO]

Da Oronzo Canà a Jurgen Klopp, passando per Mourinho e qualche invito nemmeno troppo velato a Urbano Cairo di cedere la società. Lo avevano annunciato e minacciato, insieme a raccolte firme ed esposti a forze dell'ordine e prefettura. Ed ecco che intorno allo Stadio Filadelfia spuntano i primi lenzuoli per contestare la decisione del Torino Calcio di sistemare - a copertura del campo di allenamento della prima squadra - dei teloni fissi, al posto di quelli mobili che c'erano (malfunzionanti) fino alla scorsa stagione.

Timori e disagi

Una decisione - hanno spiegato dalla Fondazione Filadelfia - presa unilateralmente e che ha subito scatenato le proteste dei residenti della zona. Un po' per la vista (sullo stadio, ma anche sul circondario) che viene improvvisamente e definitivamente negata. Un po' per i timori sulla stabilità e sulla sicurezza di quei teloni che sono stati immediatamente ribattezzati "le vele", visto che con un po' di vento tendono a gonfiarsi e a sbattere in maniera piuttosto violenta.Le due strade più colpite, in particolare, sono quelle di via Filadelfia e (ancora di più) via Spano, dove le corsie di passaggio si riducono da due a una, avvicinando ancora di più le vele alle case, con relativi disagi e timori.

Le prime chiamate

E nei giorni scorsi non sono mancate le prime chiamate alle forze dell'ordine. In particolare, una notte si è reso necessario il sopralluogo dei vigili del fuoco, a causa delle forti raffiche di vento che facevano muovere le vele. Ma la protesta sembra essere soltanto all'inizio.