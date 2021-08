Officina abusiva nell'interrato di un condominio, la municipale sequestra locale e attrezzature

Scoperta un'officina abusiva in via Bollengo

Dopo alcune segnalazione di residenti, che lamentavano disagi derivanti dalle presunte attività abusive di autoriparazione svolte nell’interrato di un condominio in via Bollengo, ieri mattina, il Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo ispettivo.

Giunti sul posto, gli agenti, vestiti in abiti civili, hanno accertato l'effettiva esistenza di un garage aperto al piano interrato dentro il quale erano parcheggiate alcune auto. Si sono addentrati e hanno visto due uomini di nazionalità marocchina piegati dentro il motore di un'auto.

Considerando che si trattava a tutti gli effetti di un'officina di autoriparazione abusiva, completa di tutte le attrezzature e dei pezzi di ricambio necessari per svolgere l'attività, ma che era priva dei titoli previsti dalla normativa e senza garanzie sotto il profilo igienico sanitario e di sicurezza, gli agenti hanno contestato una sanzione pari 5.164 euro per violazione della Legge 122/92 e un'altra di 160 euro per violazione del Regolamento d'Igiene comunale.

Tutte le attrezzature sono state poste sotto sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, così come anche il locale è stato sequestrato in attesa delle valutazioni dell'Organo competente.

Anche i proprietari di tutte le autovetture presenti nel garage (veicoli in attesa di riparazione) saranno contravvenuti con una sanzione pari a 86 euro, ai sensi degli artt. 6-10 della legge 122/92.