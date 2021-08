È il torinese Giorgio Tibaldi la vittima del tragico incidente sul lavoro di ieri ad Asti

Il tratto di corso Alfieri in cui è avvenuto l'incidente. Ph Merfephoto

Si chiama Giorgio Tibaldi ed è torinese la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri, martedì, intorno all'ora di pranzo ad Asti.

Tibaldi, tecnico di 56 anni, di Torino, era stato chiamato per intervenire all'interno dell'esercizio commerciale "Il Gelo" di corso Alfieri, probabilmente per via di un guasto a una cella frigorifera. Erano le 12 circa.

Poi, di colpo, mentre era al lavoro per la riparazione, una forte esplosione e una fiammata fortissima, che ha aggredito il corpo del tecnico, per il 70%.

Sono apparse subito disperate le condizioni del tecnico. L'uomo è stato portato d'urgenza al Cardinal Massaia dal personale medico del 118, ma purtroppo è morto poche ore dopo, intorno alle 14, in seguito alle gravi ustioni riportate. Sul posto anche la Questura di Asti. Gli accertamenti sono a carico dello Spresal dell'Asl di Asti, chiamato a fare luce sull'ennesimo incidente mortale sul lavoro.

Quella di ieri è stata nuovamente una giornata nera per gli infortuni sul lavoro. Nelle stesse ore, infatti, in provincia di Bergamo, un 36enne ha perso la vita dopo essere caduto da otto metri di altezza, all'interno dell'azienda per cui lavorava.