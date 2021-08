E' torinese la donna morta in un incidente stradale ieri a Santhià

E' torinese la quarantenne che ieri ha perso la vita a Santhià, tra Biellese e Vercellese, in un terribile incidente stradale.

La donna stava viaggiando in moto verso Cavaglià quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo proprio durante un sorpasso: la moto ha sbandato e ha invaso la corsia opposta dove è stata travolta da un'auto che arrivava frontalmente e che non ha potuto fare nulla per evitarla.

La motociclista è morta sul colpo. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le esatte cause dell'incidente.