Dalla Regione bando per "ripopolare" la montagna, Cane (Lega): "Un premio a chi sceglierà l'alto Canavese, val di Lanzo e Chiusella"

“Siamo sempre stati sostenitori e fautori - commenta soddisfatto Andrea Cane consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte che coordina gli enti locali - di iniziative come la vendita delle case a cifre simboliche e il potenziamento della rete internet in montagna ma sapevamo che serviva un supporto economico innovativo ed immediato, per riportare le persone a risiedere in montagna. Abbiamo predisposto incentivi compresi tra i 10mila e i 40mila euro, che andranno a chi sceglierà di trasferirsi a vivere tra le nostre montagne acquistando o ristrutturando una casa in un Comune al di sotto dei 5 mila abitanti".