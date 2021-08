A Moncalieri arrivano le telecamere nel sottopasso di via Pastrengo

La richiesta dei residenti sta per essere finalmente esaudita. A Moncalieri arrivano le telecamere nel sottopasso di via Pastrengo, per rendere finalmente più sicuro l'attraversamento, soprattutto nelle ore notturne.

Il Comune ha dato il via libera alle opere di allacciamento del sistema di videosorveglianza il 25 e 26 agosto dalle ore 9 alle 17 (e fino a termine dei lavori). Questo comporterà un senso unico alternato all’interno del sottopasso, regolato da movieri o da semafori da cantiere posizionati in prossimità dell’ingresso, su entrambi i lati.

L'installazione degli 'occhi elettronici' dovrebbe finalmente agevolare il passaggio pedonale parallelo alla strada nel sottopassaggio, evitando quegli eccessi di velocità da parte degli autisti che più di una volta hanno causato incidenti e problemi in zona.