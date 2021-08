Sorpreso mentre provava a scassinare con un'ascia la cassaforte di un villino a Fiorano Canavese: 35enne albanese arrestato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale nella settimana di Ferragosto, dedicati a pattugliare le zone residenziali ove molte abitazioni sono prive dei proprietari che si trovano in villeggiatura, i carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni per tentato furto aggravato.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri nel territorio del Comune di Fiorano Canavese, dove i militari della Compagnia di Ivrea sono stati allertati per dei rumori sospetti che provenivano da un villino il cui proprietario si trovava per qualche giorno in vacanza.