Monumento ai caduti di Nassiriya distrutto: forse era un obiettivo dei ladri (FOTO)

Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro il danneggiamento, scoperto ieri, del monumento dedicato ai caduti di Nassiriya in corso IV Novembre.

Ipotesi furto andato male

Sull’episodio indaga la Digos, secondo cui non è da escludere che i ladri, dopo aver sradicato la statua in bronzo, abbiano tentato di portarla via, per poi desistere a causa del peso eccessivo. Ad avvalorare l’ipotesi investigativa, il fatto che sul posto non è stata trovata alcuna scritta di rivendicazione.

Tecnici comunali al lavoro per il ripristino

Personale tecnico della Città di Torino ha provveduto ieri mattina a recuperare, trasferire in un deposito comunale e a mettere in sicurezza il monumento. Nei prossimi giorni i tecnici comunali verificheranno l'entità dei danni subiti dall'opera per valutare e poi realizzare gli interventi necessari al suo ripristino.

Il monumento a Torino dal 2006

L’opera, che ricorda le 19 vittime della strage avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003, è stata realizzata da Osvaldo Moi, scultore e maresciallo capo dell'Esercito,e posizionata nei pressi di piazza d’Armi nel 2006.