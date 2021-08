Moncalieri, alla vista dei carabinieri mollano la borsa con la droga e fuggono

Forse, alla vista dei carabinieri, hanno preferito lasciare la roba in gran fretta per non essere scoperti e arrestati. I militari dell'Arma hanno rinvenuto un borsone abbandonato per strada contenente circa tre etti di hashish.

Nell'ultimo fine settimana sono stati intensificati i controlli e sono aumentati anche i posti di blocco in tutta la cintura sud della città, con decine di veicoli fermati e circa 200 persone controllate.

E' probabile, insomma, che gli occupanti di una vettura, vedendo da lontano una pattuglia dei carabinieri abbiano deciso di disfarsi della droga. Ora sono in corso le indagini per provare a risalire a coloro che erano in possesso dello stupefacente.