Moderati a Lo Russo: "No ad alleanze con il M5S, stasera non partecipiamo all'incontro di coalizione"

Moderati e Stefano Lo Russo di nuovo ai ferri corri per l’ipotesi di alleanze, al ballottaggio, con il M5S per le amministrative 2021. Un accordo sempre rifiutato dal partito di Mimmo Portas, che lo scorso 4 agosto aveva chiesto al candidato sindaco del centrosinistra di mettere il no nero su bianco.

"Ad oggi nulla si è mosso"

Il capogruppo comunale del Pd, all’epoca, si era impegnato a mettere per iscritto nel programma politico l’impegno a non formalizzare alcuna intesa con i pentastellati. A distanza di due settimane come chiariscono i Moderati, per bocca del capogruppo regionale Silvio Magliano e della Presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno, "ad oggi nulla si è mosso”.

"Non partecipiamo all'incontro di coalizione"

“Per questo motivo non riteniamo utile partecipare all’incontro della coalizione convocato in data odierna” concludono.

Lo scorso 4 agosto il leader Portas era arrivato a dichiarare che, se non fosse stata fatta chiarezza sul no ad alleanze, "ci vedremo costretti a compiere altre scelte".