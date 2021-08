Eurofestival 2022, Torino supera un'altra selezione: è tra le 5 città italiane che possono ospitare la gara

Un altro livello "superato". Torino compie un nuovo passo avanti nella corsa che la vede in competizione con altre città italiane per ospitare la prossima edizione dell'Eurofestival: la gara canora che lo scorso anno ha visto trionfare i Maneskin e che quindi assegna alla Penisola l'onore di fare da cornice alla kermesse 2022.



Delle 17 candidature iniziali, una prima scrematura aveva ridotto le possibili scelte a 11. Ma adesso un nuovo colpo di accetta e sono soltanto cinque le destinazioni che rimangono in corsa. Insieme alla città della Mole, anche Milano, Bologna, Rimini e Pesaro.



Le voci dei beninformati sostengono addirittura che siano già in corso i sopralluoghi delle location nelle singole città (per Torino si parla del Palalpitour) e presto si arriverà a sciogliere il nodo finale.



L'anno scorso il gruppo rock che aveva già vinto il Festival di Sanremo si era imposto (con una certa sorpresa) di fronte alla platea internazionale con "Zitti e Buoni". Un'affermazione che ha scatenato un grande entusiasmo per un evento che, in passato, non aveva avuto una eco particolare in Italia. Ora si arriva alla scelta che conta: non sarà facile, per Torino, visto che Bologna e Milano (soprattutto) possono vantare infrastrutture e location competitive. Ma mai dire mai: un nuovo successo, dopo le Atp Finals, sarebbe la ciliegina sulla torta.