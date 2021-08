Todays Festival, a due giorni dal via è già tutto sold out. Tranne un evento

Questa settimana torna a Torino il Todays Festival, quest'anno alla sesta edizione. L'appuntamento è da giovedì 26 a domenica 29 agosto.

A meno di una settimana dal festival sono completamente SOLD OUT in prevendita

Tutti gli abbonamenti interi disponibili per i 4 giorni e tutti I biglietti singoli per le giornate del 26, del 27 e del 28 agosto a Spazio211 e del 28 e 29 agosto al Parco Peccei sono andati esauriti già in fase di prevendita.

Le vendite online sono dunque concluse, ma durante i giorni del festival presso la biglietteria a Spazio211 (apertura ogni giorno dalle ore 17.00 in poi) sarà ancora possibile acquistare gli ultimi biglietti singoli rimasti disponibili per la sola giornata di Domenica 29 agosto a Spazio211, quando il programma prevede:

alle 20.00 ERLEND ØYE & LA COMITIVA

alle 21.30 MOTTA

alle 23.00 SHAME

Scopri tutto il festival su: www.todaysfestival.com