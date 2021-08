Faccia a faccia tra Lo Russo e i torinesi al mercato: "Riannodare i fili tra amministrazione e cittadini" [FOTO]

Il candidato sindaco del centrosinistra ha deciso di mettersi a confronto diretto con i cittadini, in un "salotto" temporaneo. Seduto su una sedia da regista bianca, si confronterà cinque minuti per volta con chi abita nei quartieri. Raccogliendo critiche, ma soprattutto spunti ed idee, su come migliorare la città. A scandire il tempo del dialogo una clessidra arancione.

La prima ad accomodarsi davanti a lui è Letizia Stabilin, che ha chiesto attenzione per i giovani e "che politiche sul lavoro vuole attivare per loro, dato che è professore universitario". C'è poi chi, come Daniela Lenzi dell'associazione Donne per la difesa della società civile, ha auspicato una maggiore attenzione per il "mercato di piazza Madama, che versa in stato di degrado. Prima era più vissuto e c'erano tanti banchi: bisogna rivitalizzarlo". E per la pensionata c'è bisogno anche di maggiore attenzione per i suoi coetanei: "Servirebbe una portineria di quartiere, su modello di quanto fatto a Porta Palazzo".