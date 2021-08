Furto con scasso nel centro gestito da Sicurezza e Lavoro

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, probabilmente verso le 5 del mattino, qualcuno si è introdotto nel Centro San Liborio – FabLab Pavone Torino gestito da Sicurezza e Lavoro in via Bellezia 19 a Torino in locali della Circoscrizione 1 della Città di Torino, sfondando una finestra e danneggiando un altro infisso.

Ingenti i danni. Oltre a serramenti, armadi e arredi danneggiati, sono stati rubati una decina di notebook di Sicurezza e Lavoro, compresi quelli ricevuti in donazione dalla Circoscrizione 1, utilizzati in particolare per le attività di coding con bambine e bambini promosse dal FabLab di Sicurezza e Lavoro, attrezzature elettroniche (Arduino, Raspberry, ecc) e 4 notebook, una bici e altri beni dell’associazione Eco dalle Città, che opera presso il centro con importanti progetti di recupero del cibo invenduto nei mercati, con il coinvolgimento di giovani migranti.

“Abbiamo subito pesanti danni – afferma Loredana Polito, presidente di Sicurezza e Lavoro – ma siamo già al lavoro per tornare al più presto operativi nella nostra sede già a inizio settembre. Ringraziamo la Circoscrizione 1 di Torino per avere messo rapidamente in sicurezza i locali e tutti coloro che ci stanno dimostrano solidarietà e sostegno: non ci sentiamo soli e siamo pronti a rilanciare con ancora più slancio le nostre attività”.

Chi volesse donare dei notebook e attrezzature elettroniche oppure effettuare una donazione in denaro per il ripristino e la messa in sicurezza della sede e l’acquisto di nuovi computer può contattare Sicurezza e Lavoro alle e-mail info@sicurezzaelavoro.org e info@fablabpavone.it

È stata anche avviata una raccolta fondi su Facebook: https://www.facebook.com/donate/365706761951166