Collegno-Grugliasco, Parisi confermato commissario cittadino

La Lega riconferma alla guida della sezione locale Giovanni Parisi, da ben 7 anni commissario cittadino.

“Ringrazio il Commissario provinciale Alessandro Benvenuto con cui in questi anni abbiamo lavorato sempre in sintonia per il bene del partito e per i territori che rappresentiamo nelle istituzioni”, ha commentato Parisi. “Dal 2014 ad oggi, abbiamo ottenuto risultati importanti ma davanti a noi abbiamo dei prossimi appuntamenti elettorali impegnativi dove la Lega vorrà essere protagonista. A partire dal prossimo anno, con le elezioni amministrative di Grugliasco. Insieme ai militanti e ai nuovi sostenitori che si avvicinano ogni giorno siamo pronti per dare una sterzata e una ripresa a questi territori ultimamente governati malamente dalla sinistra”.