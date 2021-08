Moncalieri Summer Experience, su il sipario della stagione teatrale: 4 appuntamenti a Cascina Vallere

Quattro appuntamenti di teatro a partire dalla fine di agosto e fino alla fine di settembre arricchiscono l’estate culturale di Moncalieri presso la Cascina delle Vallere, in corso Trieste 98.

Su il sipario della stagione teatrale dedicata alle famiglie organizzata da Piemonte dal Vivo in collaborazione con la compagnia Marionette Grilli, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Moncalieri e la collaborazione di Pro Loco Moncalieri ed Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese. Un momento tanto atteso dal pubblico e che si inserisce nello spirito del grande cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience. Una nuova occasione per la comunità per tornare ad assistere a spettacoli per famiglie e per ripensare al teatro e al suo spazio pubblico dopo un anno di assenza.

Si comincia domani, sabato 28 agosto: ad aprire la rassegna è lo spettacolo “Gianduja e il fantasma di Moncalieri” con Marco Grilli. Il protagonista è il prode Gianduja arrivato a Moncalieri che decide di passare la notte al Castello per riposare un po’, ignaro della presenza del Fantasma Fantasmone, antico spirito del castello. Si prosegue sabato 4 settembre con “La piramide invisibile: alla scoperta dell’antico Egitto“ con Francesco Giorda. Protagonista è un archeologo buffo, curioso e bizzarro che conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo. Uno spettacolo interattivo e inedito ogni volta, con il coinvolgimento del pubblico che potrà decidere, servendosi di una grande mappa dell’Egitto con i principali luoghi di interesse e alcune località misteriose, dove recarsi per scoprire i segreti dell’antica civiltà.

Sabato 18 settembre sul palco “Canzoncine”, una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali sull'infanzia, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Tanti temi affrontati, come un atlante della vita e dei sentimenti dei più piccoli. La rassegna si conclude sabato 25 settembre con “Azzurra e il sole”: un elogio del gioco come migliore strumento per capire il mondo, acquisire autonomia e diventare protagonisti della propria vita. I bambini lo sanno già e raccontare loro una storia di gioco e amicizia non fa che rinforzare alcune loro competenze innate: istinto, pulsioni, curiosità e giocosità.

Laura Pompeo, assessore alla Cultura di Moncalieri, commenta soddisfatta: “Dopo la pausa estiva, Moncalieri Summer Experience ritorna e dedica molto spazio ai bambini e alle loro famiglie. Un modo per addolcire la ripresa della scuola ormai alle porte, e per ritrovarsi insieme al rientro dalle vacanze. Non ci sarà solo il teatro ad allietare i più giovani: venerdì 10 settembre è in programma anche lo spettacolo di magia con Luca Bono. Seguirà, dal 18 a fine mese, la prima edizione di Open-T, festival di teatro e lettura per bimbi e ragazzi”.

Il programma culturale estivo "riparte alla grande dopo il successo di pubblico già ottenuto tra giugno e inizio agosto”, conclude Pompeo. Ed in città è iniziato anche il conto alla rovescia per l'atteso ritorno di Ritmika, che riporta la grande musica in città a 25 anni dalla prima storica edizione.