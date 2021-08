No Green Pass con un libro in mano in piazza Carlo Alberto: "La cultura è diventata inaccessibile"

E' in corso in piazza Carlo Alberto un flash-mob "per la difesa del diritto alla cultura" organizzato dal gruppo anti vaccini e anti Green Pass promotore dei No Paura Day. Una location simbolica, su cui si affacciano sia la Biblioteca Nazionale sia il Museo del Risorgimento.

"I musei e gli spazi d'intrattenimento - spiegano gli ideatori - sono stati fra i primi luoghi resi inaccessibili dall’introduzione del Green Pass, e tale scelta sembra avere una natura più politica che sanitaria". "L’arte e la cultura rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di crescita di ogni cittadino, così come nella formazione culturale di ogni bambino", sottolinea Serena Tagliaferri, presidente Nazionale A.F.I. - Associazione Fieristi Italiana, tra gli organizzatori del No Paura Day.