Al via Mirabilia a Cuneo: in città sei giorni di circo, teatro e danza (FOTO e VIDEO)

Taglio del nastro per una sei giorni di spettacoli a Cuneo.

Protagonisti il circo, la danza e il teatro in una grande contaminazione di linguaggi e di arti.

Presente il Comune di Cuneo che ospita l’evento per il secondo anno consecutivo. L’assessore alle Manifestazioni Paola Olivero: “Siamo felici di ospitarvi per il secondo anno, una scommessa, sono state tante le difficoltà. Grazie per essere qui, vi vogliamo anche per i prossimi anni, quello che vi diamo è niente rispetto a quello che date voi alla città”.

Fabrizio Gavosto, direttore artistico: “Sarà una versione light a causa del COVID. Il programma ha subito moltissime modifiche, sono saltate cinque compagnie. Siamo qui è ce l’abbiamo fatta! L’anno prossimo invaderemo la città, aspettatevi cose ancora più straordinarie”.

Il suo grazie allo staff e ai volontari, quasi tutti di Cuneo: “Una grande risposta, sono loro che fanno il Festival”.

Prima del taglio del nastro, che ha dato il via a Mirabilia e alle oltre 100 repliche in sei giorni, Gavosto ha sottolineato: “Mirabilia è sperimentazione e sfida”.

IL PROGRAMMA MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE Da mercoledì 1 settembre si entra nel vivo della programmazione partendo dalla danza che sarà grande protagonista con un totale di 4 prime assolute e oltre 30 repliche e sarà sviluppata durante tutto il festival dall’alba al tramonto, tra teatri cortili e spazi inconsueti nella natura e resa possibile anche attraverso la consolidata e preziosa collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo che contribuisce fortemente a una programmazione estiva diffusa su tutto il territorio piemontese.

Primo appuntamento alle ore 18 con Tommaso Monza/Abbondanza Bertoni con Annotazioni per un Faust, spettacolo di danza urbana realizzato in collaborazione con il progetto di Residenze Artisti nei Territori PerformingLands.

La figura del Faust è una figura simbolica da rileggere nella nostra contemporaneità. Faust attraversa il tempo e lo spazio, si lega al naturale e al soprannaturale, al divino e all'uomo, all'uomo e al suo tormento. Faust è il desiderio di transizione da un ordine a un altro, è colui che, in nome del sapere e della brama di conoscenza della vita e della natura distrugge tutto, per poi redimersi e ricostruire un equilibrio nuovo sulle macerie. Annotazioni per un Faust è ricerca etica all’interno dell’estetica, è ricerca di eleganza all'interno della violenza del patto, è ricerca di un cambiamento ad ogni costo, a tutti i costi, sino alla dannazione. Uno spettacolo partecipativo, un’esperienza itinerante che mischia territorio e illusione teatrale, e in cui nemmeno gli spettatori accanto a noi sono ciò che sembrano.

Nella serata arriva il Circo negli chapiteux. Due infatti i tendoni che ospiteranno il Circo a Cuneo, (collocati in Parco della Gioventù e in Piazzale Discesa del Gas) questa volta di compagnie tutte italiane, in segno di sostegno alle compagnie nazionali.

Alle 20.45 nello Chapiteau Discesa del Gas il Circo Madera, reduce dal successo delle anteprime di Castelmagno presenta Hesperus (in replica anche il 2,3,4,5 settembre in differenti orari) Musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense. "Hesperus" è un’esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo, dalla nascita alla dipartita. Una rappresentazione che nasce dall’esigenza di porsi una domanda: lo spettacolo dal vivo è vivo? È morto? Non si sente tanto bene? Attraverso virtuosismi e risate, la nostra visione sarà svelata: un futuro pieno di speranza e vitalità in cui lo spettacolo dal vivo torni ad essere parte centrale della nostra esperienza di vita, riprendendo con forza il suo straordinario ruolo: coinvolgere, stupire, divertire e far crescere. Hesperus, la miglior autobiografia che lo spettacolo dal vivo abbia mai messo in scena.

Alle ore 21 al Teatro Toselli replica di Suspencion degli spagnoli Cia Nueveuno mentre alle 22.15 replica della Cie Monad con Yin alla Cour du Festival.

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

Da giovedì 2 settembre e per tutta la durata del festival in Piazza del Foro Boario arriva la Compagnia Microcirco con il Paese dei Balocchi, una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, una vera e propria opera d’arte che riproduce in piccolo “La Giostra di Cesenatico” del racconto di Gianni Rodari. E ancora un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un Piano Melodico Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ‘800.

Giovedì sarà anche una giornata caratterizzata dalla danza con Tommaso Monza/Abbondanza Bertoni che presenta, a partire dall ore 16 e con più repliche nella giornata, Gabriel il secondo capitolo della Trilogia del Divino in cui Gabriel indaga la figura del Messaggero. Figura piena di sfaccettature e simbologie, l’Arcangelo Gabriele resta in bilico fra divino e umano, fra ermetico e limpida dichiarazione. Gabriel si manifesta. Uno spettacolo diviso in due parti: una prima più cupa, legata alla cosmogonia, fatta di immagini decise e video-proiezioni; una seconda poetica e romantica fatta di testi, danza e suggestioni. Gabriel è colui che manifesta la potenza del divino agli uomini, ma proprio per questo è colui che più frequenta gli uomini e forse, dunque, un po’ di umanità si è radicata in lui. L’angelo Gabriele è Morte e Amore, non osserva ma agisce sugli uomini e per questo è colui che più si avvicina e capisce Maria, la più mortale fra i divini, la più divina fra i mortali.

Ai Giardini Fresia alle ore 16.30 e alle ore 19 (in replica anche il 3,4 e 5 settembre) il teatro di Elodie Meissonnier/Madame’Kanibal in prima nazionale, che, nei Giardini Fresia, porta il suo assolo Anatomik. Chi è Madame Kanibal? Una dolce signora che vive in una piccola roulotte tra ricordi e vecchie foto, o un inquietante essere che vive ai margini della società, trafiggendosi con lunghi aghi, fissandosi i vestiti alla pelle con la sparapunti e forse mangiando carne umana. Uno dei più interessanti lavori del teatro di strada francese, dolce e tragico allo stesso tempo, leggibile su più livelli a seconda dell’età. Adattissimo a bambini sopra gli 8 anni, ma dedicato agli adulti, vi farà scoprire emozioni e mondi diversi e assolutamente affascinanti.

A partire dalle 19 il Teatro Toselli ospita dal vivo tre soli di giovani e già riconosciuti danzatori quali Daniele Salvitto/Compagnia Simona Bertozzi con KṢAMĀ “Kshama" - (sanscrito) - atto di pazienza. Temperanza, tolleranza, indulgenza e in un certo senso perdono. Coltiviamo Kshama per affrontare tutte le circostanze avverse della vita quotidiana. Una parola, un ricco significato. Una pratica - un forte senso di equanimità. A seguire Marta Castelletti/Bagart Dance Company, con "Corpo Estraneo" l'attuale percezione di un'umanità soffocata dall'ignoto e che perde la sua vitalità a causa di agenti esterni che alterano lo stato fisico e mentale dell'esistenza umana. Attraverso il voluminoso materiale organico, il corpo del ballerino assume una sequenza di immagini e sensazioni che ricreano lo stato d'animo oppresso e sgomento degli individui. "Corpo estraneo" è la voce di un momento esistenziale più che mai distruttivo. In chiusura Christian Magurano/Compagnia EgriBiancoDanza, FREEDOM è un assolo maschile in cui il danzatore esprime la sua necessità di libertà tramite una travolgente fisicità. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con il Festival Internazionale SoloCoreografico, che si tiene anche a Francoforte, a Tunisi e negli Stati Uniti.

Nella serata, a partire dalle 20 arriva il Collettivo 6tu che in Piazza del Foro Boario presenta

il work in progress di Krama. Sei discipline di circo, rimesse completamente in discussione con un approccio estremo, assolutamente non convenzionale e innovativo. Un’esplorazione delle capacità di ciascuno in relazione agli altri, della dipendenza e della fiducia nell’altro. Un mondo complesso che ci si srotola lentamente davanti, portandoci ad entusiasmarci per numeri di livello altissimo ma sempre ripensati e raffinati dal piacere di essere insieme e di sentirsi parte del tutto. Sono solo sei? O sono venti in scena? La scena è davati a noi, o dentro di loro? E se la scena fosse una convenzione, qualcosa che esiste solo nella mente dello spettatore, e i 6tu ci mostrassero l’irrealtà di questa finzione?

Alle 21 alla Cour du Festival arriva il circo dei Carpa Diem con Doppio Zero. Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. insieme preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente come loro due. Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo. Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ‘50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della ricostruzione. DoppioZero prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute.

Alle 21.15 nello Chapiteau Discesa del Gas replica di Hesperus del Circo Madera.

Alle 22.15 ancora circo con la Compagnia Teatro nelle Foglie, con il nuovissimo spettacolo Kairos, produzione di circo contemporaneo, appena presentato con successo nelle tappe di Alba e Busca. A Cuneo saranno ospitati nello Chapiteau di Parco della Gioventù (con repliche il 3/4/5 settembre) Il tendone appare dal nulla e al suo interno prende vita la magia. Kairos è un progetto di circo contemporaneo multidisciplinare, accompagnato dalla musica dal vivo, che ci conduce in una dimensione onirica fatta di cordami, emozioni e scenografie sorprendenti. Muovendosi tra clessidre, orologi, pendoli e lancette, pianoforti e rottami, i personaggi entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può esprimersi liberamente e viaggiare come un veliero su un mare lontano.

Alle 22 il concerto della Bandfolk metal Maladecia che unisce la tradizione musicale piemontese e occitana con le sonorità tipiche del metal.

In chiusura alle 23 Sonny side Duo nello Chapiteau Discesa del Gas con Swing Concert (in replica anche venerdì 3). Brani del songbook Americano e dello swing italiano: fra le note gravi del contrabbasso che accompagnano le armonie acute dell’ukulele, si armonizzano le voci di Francesca e Andrea.

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

Da venerdì 3 settembre inizia il grande weekend di spettacolo di Mirabilia.

A partire dalle 9.30 di venerdì, in più riprese durante la giornata (e con più repliche il 4 e 5 settembre) parte il progetto dell’Associazione COORPI che, forte di una collaborazione iniziata negli anni precedenti, presenta quest’anno il progetto di danza virtuale Reflow, grazie al prezioso specifico supporto tecnico del Comune e della Fondazione CRC, nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco. Un percorso di 40 minuti per 3 spettatori alla volta tra luci, laser e monitor, che si conclude con l’esperienza dello spettatore che diventa performer tramite la realtà virtuale proposta dagli Okulus.

Alle ore 15 ai Giardini Fresia lo spettacolo di teatro La danse du pied di Monsieur David, il primo degli spettacoli in programma selezionati dal gruppo di giovani cuneesi under 25 “Mirabilia Rising Suns” per partecipare al premio “Mirabilia Awards”. A seguire nei giorni successivi Stivalaccio Teatro e Stalker Teatro (4 settembre), Blacksoulz (5 settembre)

La danse du pied, in replica più volte nella giornata, anche nei giorni successivi 4 e 5 settembre. Dopo l’oscurità arriva sempre la luce, questo è il desiderio di coloro che sanno immaginare. Ascolta il tuo corpo, diceva una voce di fanciullo dalla montagna, e i piedi da quel momento non smisero mai di danzare. Personaggi creati con i piedi, storie incredibili per piccoli e grandi.La danse du pied di Monsieur David è uno spettacolo selezionato dal gruppo di giovani cuneesi under 25 “Mirabilia Rising Suns” per partecipare al premio “Mirabilia Awards”

Alle ore 16 e alle ore 18 ai Giardini Fresia replica di Anatomik di Elodie Meissonnier/Madame’Kanibal .

Ritorna anche l'amatissima area espositiva artigianale Manufacto presso il Foro Boario che quest’anno prevede una selezione di ben 26 espositori con manufatti rigorosamente hand made. Venerdì 3 con orario 17-24, sabato 4 con orario 11 – 01 e domenica 5 con orario 11 – 23

Alle ore 16 e alle 21.30 al Foro Borio il Circo contemporaneo del Duo Pigreco che presenta Fragile (in replica sabato 4 settembre alle 21.15) uno spettacolo che unisce circo, teatro e comicità, dal ritmo incessante, allegro e dal forte impatto visivo. Rumori di fabbrica aprono lo scenario di un immenso magazzino ricolmo di scatoloni: pacchi delle più disparate dimensioni, nastrati e imballati, pronti per essere spediti in tutto il mondo.

Due facchini si incontrano sul posto di lavoro, come ogni giorno, per organizzare l’ennesima sequela di consegne. soprattutto quella di due pacchi dal contenuto estremamente fragile, che dovranno essere ritirati da un elicottero sulla cima di un magazzino a un momento preciso della giornata.

Alle 17 (con replica nella serata alle 19 e alle 21.15) in via Roma spettacolo di danza urbana con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta Via à Vis, una coproduzione Mirabilia-EgriBiancoDanza nata dietro specifica richiesta del festival che porta la danza in un luogo tanto insaspettato quanto stimolante, e che rappresenterà una vera sorpresa per il pubblico ignaro, e una scoperta per quello in attesa. Una giovane coppia è seduta a un tavolino. I due si scambiano sguardi e si sfiorano ma improvvisamente, all’insaputa dei commensali, scoppia un’accesa lite. Qualcosa si accende. E nasce la danza!

A partire dalle 18 in Largo Audifreddi Mirabilia ospita il primo incontro piemontese dei “Lambe Lambe”, piccoli teatri in scatola per un solo spettatore, tipici della tradizione francese (in replica anche sabato 4 e domenica 5)

Saranno in scena dunque 5 “mini-spettacoli”, 5 chicche, una diversa dall’altra, visibili in sequenza. Il progetto Lambe Lambe è stato sviluppato in modo da modificare questi “teatri delle pulci” e dotarli di tutti gli accorgimenti necessari alla fruizione in piena sicurezza in tempo di covid, con visori in plastica monouso per il pubblico, frontalini trasparenti igienizzabili, etc

Alle 18.45 alla Cour du Festival la danza con la Compagnia Twain che presenta Juliette on the road, un capolavoro della danza italiana messo in scena da una grande compagnia dalla sapiente mano di Loredana Parrella, figura di grande rilievo nel panorama nazionale. Un’esperienza che si spinge profondamente nell’universo del teatro per suscitare emozioni forti, un immedesimarsi nella storia come raramente vi sarà capitato, una sfida alla fisicità del corpo e alla forza della parola, con un finale assolutamente a sorpresa. Juliette on the Road è un viaggio attraverso le sfumature dell’amore che Shakespeare ci ha lasciato in eredità. Cercate Juliette, poiché solo lei può riaccendere i riflettori di questa giostra e portarvi all’interno di un mondo fatto i ricordi, tensioni e amori, dove Romeo, Capuleto, Madonna Capuleta, la nutrice, Mercuzio, la regina Mab, Tebaldo, Frate Lorenzo e la Parca vi aspetteranno vivi e reali, duri e emozionanti.

Alle ore 20 replica di Kairos con la Compagnia Teatro nelle Foglie, ospitati nello Chapiteau di Parco della Gioventù

Alle 21.45 replica di Circo Madera con Hesperus nello Chapiteau Discesa del Gas.

Alle 22.35 il Teatro Toselli, ospita anche la Vetrina del Circo Italiano, dove, grazie ad ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia arriva il circo di Matteo Galbusera che presenta Maicol Gatto uno spettacolo multidisciplinare che intreccia differenti linguaggi artistici: la musica , il mimo, il teatro fisico ed il circo contemporaneo. Lo stile comico è basato sulla fisicità, sulle gags e sulla ricerca che lega la musica al movimento. Non ci sono testi. La particolarità dello spettacolo è la ricerca nell’uso del suono come elemento drammaturgico. Nel suo mondo fatto di sintetizzatori e tastiere elettroniche, Maicol Gatto è un umanoide risvegliato non decifrabile ed imprevedibile che si muove nella geometria del suo mondo fantastico, in preda a cortocircuiti e scariche elettriche. Lo spettacolo è un concerto alienante e alieno che unisce musica e clownerie contemporanea con uno stile surreale. Uno spettacolo-concerto che vuole rendere omaggio alla musica elettronica pionieristica del dopoguerra, all’immaginario fantascientifico, al teatro dell’assurdo e che vuol celebrare il rapporto tra uomo e macchina che non conosce limiti di spazio-tempo e rappresenta un incredibile viaggio verso l’ignoto.

In chiusura di serata alle 23 replica di Sonny side Duo nello Chapiteau Discesa del Gas con Swing Concert e sempre alle 23 in Piazza del Foro Boario il concerto dei Lazy Ronin band metal/punk dalle tinte forti nata nel 2019.

Anche quest’anno sarà possibile utilizzare l’App già ideata per Mirabilia 2020 e ulteriormente incrementata, che consentirà di far conoscere al meglio i siti del Festival oltre a contribuire alla gestione, in un contesto ancora di emergenza sanitaria, della biglietteria e della prenotazione degli spettacoli.