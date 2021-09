Lungo Dora Siena, in zona Campus Einaudi staccionate ancora “colabrodo” [FOTO]

Le staccionate lungo la Dora, a cavallo tra Borgo Rossini e Vanchiglia, continuano a non passarsela troppo bene: a distanza di mesi dal nostro articolo che testimoniava la situazione di degrado in cui versava il legno dell'arredo urbano in più punti del percorso ciclo-pedonale che costeggia il fiume, infatti, i lavori di rifacimento dei tratti danneggiati risultano realizzati soltanto a metà.

Miglioramenti in lungo Dora Firenze, situazione critica al Campus Einaudi

La normalità delle cose sembra essere ritornata solamente in lungo Dora Firenze, dove le parti ammalorate sono state sostituite da pali nuovi, ma dall'altra parte del fiume - nei pressi del Campus Luigi Einaudi – la staccionata è tutt'ora divelta se non addirittura sradicata dalla propria sede. A poche settimane dalla ripresa delle lezioni in presenza, Covid-19 permettendo, l'incuria continua a imperversare: non certo un bel biglietto da visita per una città a forte vocazione universitaria e vogliosa di tornare ad accogliere studenti e studentesse da tutto il mondo.