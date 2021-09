Car pooling in bassa Valle di Susa con il progetto transfrontaliero Co&Go

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, riprende quota il progetto transfrontaliero Co&Go che Città metropolitana di Torino ha attivato - con il finanziamento del programma Alcotra Italia Francia - per sensibilizzare al car pooling, la modalità di trasporto condiviso tra due o più persone in un'ottica di mobilità sostenibile, scegliendo la bassa valle di Susa come zona di sperimentazione.

Proprio in occasione della 20ª edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (in programma dal 16 al 22 settembre) si organizzano punti informativi per illustrare ai cittadini le opportunità offerte dal servizio che si può attivare semplicemente scaricando un'app. Si tratta dell'app Jojob Real Time Carpooling attraverso la quale ci si potrà iscrivere alla community Co&Go: sarà l'app ad organizzare gli incontri tra autisti e passeggeri che condividono il medesimo tragitto. Il passeggero dovrà versare al conducente un contributo ai costi del viaggio pari a 5 centesimi a chilometro. Sull'app è presente anche una funzionalità facoltativa attraverso la quale sia l’autista che il passeggero possono indicare se sono in possesso del green pass.

Ecco il calendario dei punti informativi nel mese di settembre:

martedì 7 settembre al mattino a Caprie nel Municipio e nel parco giochi;

domenica 12 settembre nel pomeriggio a Caselette in piazza Conte Cays, in occasione della festa per l'anniversario della Croce Musinè;

martedì 14 settembre al mattino a Susa al mercato;

venerdì 17 settembre al mattino a Venaus al mercato;

venerdì 17 settembre al pomeriggio a Chianocco in Municipio e all'ufficio postale;

sabato 18 settembre al pomeriggio a Vaie al centro commerciale Le Fonti;

lunedì 20 settembre al mattino a Bussoleno al mercato;

martedì 21 settembre al mattino ad Almese al mercato;

mercoledì 22 settembre al mattino a Condove al mercato;

domenica 26 settembre per tutto il giorno ad Avigliana durante il Festival della sostenibilità;

lunedì 27 settembre al mattino a Villar Dora al mercato.