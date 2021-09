Sport e inclusione ad Alpignano: domenica si celebra la Festa dello Sport con le associazioni del territorio

Si chiama "Festa dello sport" l'evento che Alpignano propone per domenica 5 settembre (dalle 10 alle 17), coinvolgendo appassionati e curiosi di molte discipline diverse. Tennis, tiro con l'arco, pallavolo, judo, aikido, calcio, danza, ginnastica ritmica, tennis tavolo, basket, kick boxing, ginnastica a corpo libero, zumba fitness, atletica leggera, rugby inclusivo, tandem al buio (giro in tandem con persone non vedente o ipovedenti), solo per citarne alcuni.