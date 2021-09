Castellamonte: aveva la droga nascosta nelle mutande, ma lo hanno scoperto e arrestato

Ha provato a ignorare il posto di blocco e "dribblare" l'alt dei carabinieri, ma la sua fuga è durata poco. È stato così arrestato a Castellamonte un operaio di 21 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.



Una volta fermato, è scattata la perquisizione della vettura su cui viaggiava il giovane: i militari hanno trovato una busta in cellophane contenente un panetto di 100 grammi di hashish e 57 grammi di marijuana. Negli slip del ragazzo, poi, c’erano anche una busta in cellophane contenente 50 grammi di hashish e 58 grammi di marijuana, oltre a 150 euro nelle tasche dei pantaloni.



A casa dell’uomo, infine, i carabinieri hanno trovato nella camera da letto 0,25 grammi di hashish. Lo stupefacente, il denaro contante e il telefono cellulare in uso, sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari.