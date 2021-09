A Nichelino torna l'isola ecologica itinerante per combattere l'abbandono dei rifiuti

Dopo la pausa estiva, torna a Nichelino il servizio dell’isola ecologica itinerante “Io non ingombro”, per combattere il malcostume dell'abbandono dei rifiuti.

L'isola mobile sarà posizionata domani, sabato 11 settembre, in via Gozzano, dalle ore 9 alle 17. Si potranno conferire rifiuti ingombranti, legno e R.a.e.e.: massimo 5 pezzi per nucleo famigliare. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Teknoservice e il Covar14.

L'obiettivo è ridurre una cattiva abitudine che ha preso piede in alcune zone di Nichelino (e non solo), l'isola ecologica può essere un'occasione per molti di smaltire rifiuti ingombranti e favorire, in questo modo, la raccolta differenziata.