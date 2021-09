Tre uomini violenti arrestati dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: sono le accuse nei confronti di tre uomini arrestati dai carabinieri nel corso di tre diversi interventi.

In via Sospello, quartiere Borgata Vittoria, i militari del Nucleo Radiomobile hanno bloccato un 33enne che al culmine di una lite in casa con la convivente, le ha sferrato una serie di pugni e schiaffi. La donna ha comunque avuto la forza di chiamare il 112 e l'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare l'uomo. La vittima ha riferito di subire simili violenze da mesi.