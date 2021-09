Moncalieri, chiusa la 25esima edizione di Ritmika. Montagna: "Una scommessa vinta"

"Ritmika vuole essere il talento che incontra l’opportunità. Ritmika è Simo Veludo che vince a Castrocaro, e dopo 48 ore sale sul palco e riceve quell’abbraccio che lo fa sentire “a casa”. Quell’abbraccio che solo Ritmika Moncalieri sa dare - ha proseguito Montagna - Perché da 25 anni Ritmika è la nostra città. E’ la storia che guarda al futuro. Ecco perché non potevamo che inaugurarlo cosi, il nostro nuovo PalaExpo. Di giorno spazio per i vaccini, luogo di speranza, di sera teatro per il divertimento e per la musica".